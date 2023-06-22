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В Коминтерновском районе Воронежа мэрией отклонены изменения в градостроительную документацию

Мэрия Воронежа отклонила предложение о внесении изменений в правила землепользования и застройки города (ПЗЗ), не согласившись изменить территориальную зону общественно-деловой коммерческой застройки на территориальную зону смешанной общественно-деловой застройки в отношении ряда участков в Коминтерновском районе. Речь идет о земельных участках по улице Жемчужная, 6, 6в, 13/1, а также по улице 45-й стрелковой дивизии, 259/27, следует из постановления городской администрации.

По данным публичной кадастровой карты, назначение большего участка по 45-й стрелковой дивизии площадью 4,2 га кадастровой стоимостью 25,9 млн руб. - предоставление коммунальных услуг. Общая площадь всех четырех участков - более 5,5 га. На прилегающей к ним территории возведен жилкомплекс «Жемчужный» группы компаний «Выбор».

Владимир Зоркий

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