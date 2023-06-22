«Уфаводоканал» потратит на транспортировку сточных вод более 100 млн рублей

ГУП «Уфаводоканал» по итогам закупки у единственного поставщика заключило контракт на транспортировку сточных вод с АО «Фирма «Мир», сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 101,39 млн руб.

Условия договора применяются к отношениям, возникшим с 11 ноября 2022 года. Он будет действовать до 31 декабря 2025 года. Производственные площадки расположены на проспекте Октября, 4/2, в микрорайонах Яркий и Сосны, на улицах Нуреева, Энтузиастов, бульваре Давлеткильдеева. Разрешаемый объем приема сточных вод составляет 156,94 тыс. куб. м в месяц.

Подрядчик должен проводить обход, текущий и капитальный ремонт трубопроводов, колодцев и камер, задвижек, приемных резервуаров, центробежных канализационных насосов. Также необходимо проводить поверку и опломбирование приборов учета в местах отбора проб сточных вод.

АО «Фирма «Мир», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в апреле 2007 года в Уфе. Компания занимается арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Головная компания — АО «Уфанет». Уставный капитал компании — 124,85 млн руб. В 2022 году выручка составила 99,3 млн руб., чистая прибыль —11,69 млн руб.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте