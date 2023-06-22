Ландшафтный проектировщик: Казань теряет свою идентичность из-за массовой посадки елей

Казань теряет собственную идентичность в связи с массовой посадкой елей в городе. Об этом на конференции сказал инженер-проектировщик ландшафтного благоустройства Игорь Сафиуллин.

«В лесостепной зоне она не может занимать лидирующее положение. И это получилось, потому что определенные лица просто высказали пожелание, что всё должно быть зеленым и хвойным», — сказал господин Сафиуллин.

По его словам, решения о необходимости посадки деревьев в Казани должны принимать эксперты по озеленению, при этом они должны основываться на желании местных жителей. Но при расхождении мнений выбор должен делать специалист.

Господин Сафиуллин добавил, что вместо елей в Казани можно сажать сосны, поскольку последние сохраняют городскую идентичность.

"Ъ-Казань"