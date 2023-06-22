В прошлом году в Башкирии произошло 22 суицида среди детей

В 2022 году в Башкирии произошло 22 суицида со смертельным исходом среди несовершеннолетних, что на пять случаев меньше уровня 2021 года, сообщила уполномоченный по правам ребенка в республике Ольга Панчихина на пленарном заседании в Курултае республики.

По этому показателю Башкирия вместе с Татарстаном, где зарегистрировано столько же самоубийств, занимает первые места в Приволжском федеральном округе.

Также в республике зарегистрировано 70 сообщений о фактах покушения на самоубийство детей. Всего в республике насчитывается около 904 тыс. детей.

Влада Шипилова

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