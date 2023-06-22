В Башкирии за три года численность детей сократилась на 8%

Число проживающих в Башкирии детей за три последних года уменьшилось на 8%. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Ольга Панчихина на заседании в Курултае.

В 2020 году в республике было зарегистрировано 912,3 тыс. несовершеннолетних, в 2022 году показатель снизился до 904 тыс. В 2022 году в Башкирии родилось 36,2 тыс. детей (в 2020 году — 39,7 тыс.).

«Основной причиной снижения рождаемости является сложившийся уровень репродуктивности, который не обеспечивает простого воспроизводства населения»,— отметила госпожа Панчихина.

Вместе с тем, сообщила омбудсмен, за год показатель младенческой смертности снизился более чем на 30%. В 2021 году было зарегистрировано 220 смертей в возрасте до одного года, в 2022 году — 153.

Наталья Балыкова

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