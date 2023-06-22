Туристов в Удмуртии больше всего интересует музей-усадьба Чайковского и выставочный комплекс Калашникова

По итогу пяти месяцев 2023 года в Удмуртии самыми популярными объектами туризма стали Музей-усадьба Чайковского и музейно-выставочный комплекс имени Михаила Калашникова. Об этом сообщает пресс-служба Tele2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

При этом 19% туристов в Удмуртию приезжают для прогулок и знакомства с достопримечательностями, 10% — в деловые поездки, 9% — приезжают к родственникам. Еще 8% гостей региона интересуют религиозные объекты. Остальные прибывают для учебы, спорта или лечения.

Среди жителей Удмуртии, в свою очередь, самое популярное направление — Татарстан. На втором месте оказался Пермский края, а на третьем — Башкирия. Привлекают жителей региона также Ханты-Мансийский автономный округ, Самарская область, Краснодарский край, Свердловская область и Москва.