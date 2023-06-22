Белгородский завод сэндвич-панелей Сергея Буренина в 2022 году снизил выручку и чистую прибыль

Белгородский производитель сэндвич-панелей АО «Завод нестандартного оборудования и металлоизделий» (ЗНОиМ) по итогам 2022 года уменьшило чистую прибыль и выручку по сравнению с 2021 годом. Это следует из отчета компании, опубликованного Rusprofile.

Выручка общества за прошлый год снизилась на 2%, с 2,13 до 2,1 млрд руб., чистая прибыль — на 18%, с 242,3 до 197,7 млн руб. Себестоимость продаж осталась на прежнем уровне (1,7 млрд руб.). Кредиторская задолженность ЗНОиМ в 2022 году уменьшилась до 236,2 млн руб. против 446,6 млн руб. годом ранее, дебиторская 98,9 млн руб. (102,2 млн руб. в 2021-м).

АО «ЗНОиМ» зарегистрировано в 2001 году в Белгороде. Компания специализируется на производстве трехслойных строительных стеновых и кровельных сэндвич-панелей под брендами BELPANEL, PIRPANEL и окрашивании рулонной оцинкованной стали под брендом SELTON. Единственный учредитель — Сергей Буренин, один из основателей ГК IZOVOL. Господин Буренин выкупил предприятие в 2018 году у компании «Технониколь», сделка была профинансирована его личными средствами, ее сумма и условия не раскрывались. Производственная мощность завода — 3 млн кв. м сэндвич-панелей в год.

Мария Старикова

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