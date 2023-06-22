Российские ритейлеры начали поставлять под заказ элитную бытовую технику зарубежных брендов

Группа «М.Видео–Эльдорадо» запустила сервис по персональному подбору и доставке премиальной и люксовой бытовой техники, сообщили «Известиям» представители компании. Большая часть представленной у ритейлера бытовой техники стоит от 100 тыс. руб. В мае подобный сервис представила Inventive Retail Group (оператор re:Store, Samsung, Xiaomi и др.).

Среди марок, которые предлагает заказать «М.Видео-Эльдорадо»,— Miele, Kuppersbusch, Bora, Smeg, KitchenAid, а также Samsung и LG. Стоимость техники, которая уже есть в наличии у ритейлера или доступна под заказ, начинается от 100 тыс. руб. Доставка в среднем занимает от одной до двух недель.

«Продажи люксовых брендов занимают в среднем около 3% российского рынка устройств для дома и кухни, доля же верхнеценового сегмента в среднем составляет 10–20%. Наибольший объем здесь занимает встраиваемая техника, стиральные и посудомоечные машины, телевизоры, мелкие кухонные устройства. Мы видим отложенный спрос покупателей на премиальный сегмент», — отметили в «М.Видео-Эльдорадо».

Услуги доставки премиальных товаров в мае начала также предоставлять и Inventive Retail Group. На платформе Brandly можно заказать технику Milele, Dyson и Bang&Olufsen, а также одежду, обувь, детские игрушки, парфюмерию. Для доставки товаров, по словам организаторов, потребуется две—четыре недели.

После начала военной операции на Украине многие иностранные вендоры потребительской электроники и бытовой техники начали ограничивать поставки своей продукции в Россию. Среди них — электроника от Apple, Samsung, Dell и многое другое. После ухода зарубежных компаний на рынке значительно выросла доля китайских и отечественных брендов. Однако из-за того, что в середине 2022 года заработал механизм параллельного импорта, а спрос сократился, по некоторым категориям техники на складах образовались излишки.

Подробнее о том, как изменился рынок потребительской техники в 2022 году,— в материале «Ъ» «Техника меняет стандарты».

Милена Костерева