Погибших в годы Великой Отечественной войны почтили в Ижевске акцией «Свеча памяти»

В Удмуртии сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби прошла акция «Свеча памяти». Представители правительства, воспитанники военно-патриотических объединений, юнармейцы, волонтеры и жители города возложили цветы и зажженные свечи к Вечному огню в Сквере Победы.

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Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов подчеркнул, что подвиг павших в годы Великой Отечественной войны каждое 22 июня собирает жителей возле Вечного Огня для того, чтобы «мы помнили». «Для того, чтобы мы передали нашим детям слова о подвигах нашего великого народа, слова о потерях, которые мы понесли ради мира на всей земле»,— обратился к присутствующим господин Семенов.

Накануне вечером в Сквере Победы также прошла Всероссийская акция «Огненная картина войны». В Удмуртии сюжет посвятили строительству железной дороги «Ижевс — Балезино», для которой задействовали около 1 тыс. свечей. Ими выложили фразу «Удмуртия помнит Ижевск —Балезино» и фигуру поезда.