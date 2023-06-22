В Тюмени продают деловой центр за 1 млрд рублей

В Тюмени за 1 млрд руб. продают административно-деловой центр, который принадлежал Сибирскому научно-аналитическому центру, сообщает «РБК Тюмень». Площадь здания — около 21,4 тыс. кв. м. Заявки на аукцион принимаются до 31 августа.

Сибирский научно-аналитический центр был признан банкротом в 2019 году. Впоследствии здание центра пытались продать неоднократно. Изначально он выставлялся за 1,1 млрд руб., однако затем цену снизили до 953 млн руб.

Напомним, в прошлом году в Тюмени почти за 500 млн руб. продавали недостроенный двухэтажный рыночный комплекс Green mall, расположенный в районе улиц Широтной и Станционной.

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