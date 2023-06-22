Партию камчатского краба весом 19 тонн не выпустили из Новороссийска в ОАЭ

В морском пункте пропуска «Новороссийск» приостановлено движение партии камчатского краба весом более 19 тонн. Об этом сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Товар следовал из Новгородской области и был предназначен для экспорта в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Инспекторы выявили исправления информации о маркировке товара в согласованном ветеринарном сертификате. Кроме того, в документах не были завялены даты выработки продукции.

Специалисты зафиксировали нарушение законодательства Евразийского экономического союза в области ветеринарии и приняли решение о приостановке движения груза. Груз направлен в адрес грузоотправителя.

Тат Гаспарян

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