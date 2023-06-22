Судебные приставы в Иркутской области похищали премии своих подчиненных

В Иркутской области осуждены за мошенничество шестеро сотрудников Главного управления Федеральной службы судебных приставов по региону.

По данным следствия, двое заместителей руководителя управления ФССП и четверо начальников отделов незаконно выплачивали завышенные премии своим подчиненным. Затем они собирали с сотрудников эти средства и распоряжались ими по своему усмотрению. Всего ими было похищено более 1,1 млн руб., рассказали в прокуратуре Иркутской области.

Суд, с учетом мнения прокурора, назначил одному из фигурантов дела 2 года 6 месяцев лишения свободы условно со штрафом, остальные приговорены к штрафам. Максимальное наказание по инкриминируемой им статье - до 6 лет лишения свободы.

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Оксана Павлова