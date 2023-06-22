Руководство ЛДПР поддержало кандидатуру Александра Глискова для участия в выборах красноярского губернатора

Высший совет ЛДПР согласовал выдвижение депутата законодательного собрания Красноярского края Александра Глискова на пост губернатора. Выборы главы края состоятся в сентябре этого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алина Ковригина, Коммерсантъ Фото: Алина Ковригина, Коммерсантъ

По словам лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, «по социологическим опросам Александр Глисков – самый популярный политик Красноярья». В заксобрании господин Глисков возглавляет партийную фракцию. Как сообщили «Ъ-Сибирь» в региональном отделении ЛДПР, его конференция, которая официально выдвинет кандидата, состоится 24 июня.

По данным ГАС «Выборы», документы для выдвижения пока подали четыре претендента. В их числе врио губернатора Михаил Котюков («Единая Россия»), вице-спикер красноярского заксобрания Андрей Новак (КПРФ), гендиректор ООО «Агентство "Социальные сети"», депутат заксобрания Денис Терехов («Новые люди») и депутат заксобрания Максим Маркерт («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»).

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Валерий Лавский