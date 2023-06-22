Под Ярославлем на пешеходном переходе сбили девочку

На автодороге «Ярославль — Шопша» была сбита несовершеннолетняя девочка, пешеход доставлена в больницу. О происшествии рассказали в УМВД по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пешеходный переход

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Пешеходный переход

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

ДТП произошло около 23:30 вечера 21 июня на 16 километре дороги «Ярославль—Шопша». 14-летняя девочка переходила магистраль по нерегулируемому пешеходному переходу, когда ее сбила «Лада Гранта» под управлением 26-летнего мужчины.

«В результате ДТП пешеход госпитализирован. По результатам медицинского освидетельствования водитель трезв»,— отметили в УМВД по Ярославской области.

Андрей Иванов