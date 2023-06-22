На пост главы Киясовского района Удмуртии претендуют заместители глав двух муниципалитетов

Два кандидата вышли в финал конкурса на пост главы Киясовского района Удмуртии. Как сообщает пресс-служба администрации района, 21 июня состоялся отбор, на котором каждый претендент представил свою программу развития муниципалитета. Всего на конкурс свои кандидатуры выдвинули семь человек.
В финал вышли заместитель главы администрации Балезинского района по строительству и ЖКХ Сергей Кирющенков и заместитель главы администрации Малопургинского района - начальник управления документационного обеспечения и ГО Кирилл Максимов. Избрание нового главы района состоится на сессии совета депутатов 29 июня.
Напомним, пост главы Киясовского района стал вакантным в январе 2023 года, когда Сергей Мерзляков объявил о решении уйти по собственному желанию. Муниципалитетом он руководил с 2017 года.
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