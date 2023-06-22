Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о создании базы «Авиалесоохраны» в Зауралье

В Курганской и Свердловской областях планируют создать базы «Авиалесоохраны». Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о размещении подразделений федерального учреждения в Уральском федеральном округе для усиления охраны лесов от пожаров. Утвержденный перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 17 мая, опубликован на сайте главы государства.

До 1 сентября премьер-министр Михаил Мишустин должен представить доклад по этому вопросу.

Кроме того, президент поручил правительству РФ до 1 сентября полностью укомплектовать техникой пожарно-спасательные части федеральной противопожарной службы в Кургане. Также до 1 июля будет рассмотрен вопрос о выделении из федерального бюджета дополнительных средств для завершения строительства и ввода в эксплуатацию пожарной части четвертом микрорайоне Кургана.

Помимо этого, глава государства поручил оказать бюджетам Курганской и Свердловской областей разовую финансовую помощь на выплату компенсаций пострадавшим во время природных пожаров в апреле-мае. Срок исполнения этого поручения – 1 июля.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в Курганской области из-за природных пожаров, которые перешли на населенные пункты, сгорели более 600 домов, 2,7 тыс. человек остались без жилья. Погибли, по данным МЧС, 12 человек. Еще 19 получили травмы.

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