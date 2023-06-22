В Башкирии не хватает 2,8 тыс. специалистов в сельском хозяйстве

В Башкирии число кадров в сельском хозяйстве снизилось с 2018 года на 8 тыс. человек до 50,6 тыс., сообщил на пленарном заседании госсобрания вице-премьер - министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов. На сегодняшний день дефицит кадров в агропромышленном секторе составляет 2,8 тыс. человек.

Для привлечения специалистов в АПК в школах республики открыто 70 агроклассов. «С шестого класса нам необходимо уже искать детей, которые свою жизнь будут связывать с сельским хозяйством и дальше их вести уже или в колледж, или в университет»,— отметил Ильшат Фазрахманов. По его словам, в общей сложности необходимо иметь около 200 таких агроклассов.

Влада Шипилова

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