Поставку и монтаж штаба строительства особой экономической зоны «Пермь» оценили в 4,5 млн рублей

АО «Управляющая компания “ОЭЗ Пермь”» объявило конкурс на поставку и монтаж модульного здания «Штаб строительства и устройство парковочной площадки на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа “Пермь”». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

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Как указано в техническом задании, в комплектность поставки входит модульное здание полной заводской готовности с инженерными сетями и основанием из винтовых свай с обвязкой (на которое опирается здание). В здании разместятся два кабинета, санузел и комната охраны.

Максимальная цена контракта определена в 4,5 млн руб.

ОЭЗ «Пермь» была создана постановлением правительства РФ летом 2022 года на территории краевого центра и Пермского муниципального округа. Основная площадка особой зоны расположена на территории промышленного узла «Осенцы». Резиденты ОЭЗ смогут получить льготы в виде пониженной ставки по налогу на прибыль (0% в течение первых пяти налоговых периодов, 5% с пятого по десятый и 13,5% по истечении десяти периодов). Предполагается также их освобождение от части транспортного налога. Первыми резидентами ОЭЗ станут «ОДК — Пермские моторы», компании «Форпласт», «Пермская судоверфь», Осенцовский сталепрокатный завод и компания по производству пластмассовых изделий «Стелла групп».