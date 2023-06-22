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Тело 31-летнего мужчины обнаружили в квартире на улице городок Машиностроителей в Ижевске

В столице Удмуртии в одной из квартир на улице городка Машиностроителей обнаружили тело 31-летнего мужчины. Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике, по обвинению в избиении до смерти задержали его 33-летнего знакомого (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии

Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии

В частности, по данным следствия, в ночь на 18 июня мужчины вместе употребляли алкоголь. Однако между ними произошла ссора, в ходе которой обвиняемый избил потерпевшего, что привело к его смерти.

Мужчину заключили под стражу. В рамках расследования осмотрено место происшествия, а также назначен ряд судебных экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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