«Амкар» определился с группой

Пермский футбольный клуб начнет чемпионат в обновленной второй лиге в «серебряной» группе дивизиона «А». В нее, помимо «Амкара», вошли «Родина-2» (Москва), «Форте» (Таганрог), «Челябинск», «Текстильщик» (Иваново), «Салют» (Белгород), «Кубань Холдинг» (Павловская), «Новосибирск», «Чертаново» (Москва), «Авангард» (Курск).

Свой стартовый матч пермская команда проведет 16 июля в Челябинске.

В первой части чемпионата будет проведено 18 туров. По их итогам команды, занявшие первые четыре места в «серебряной» группе, весной сыграют в «золотой» и смогут побороться за путевки в первую лигу.