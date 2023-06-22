В Кузбассе в 2023 году введут нового жилья на 14% больше, чем год назад

За пять месяцев 2023 года в Кузбассе введено в строй 250 тыс. кв м нового жилья, сообщила на пресс-конференции в среду заместитель министра строительства Кузбасса Олеся Костякова. По ее оценке, ввод жилья идет на уровне 2022 года, планом на текущий год предусмотрено ввести в строй 900 тыс. кв м нового жилья. Всего в прошлом году было введено 790,2 тыс. кв м жилья, в 2021-м – 839,9 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В первом квартале 2023 года, по данным госпожи Костяковой, наблюдалось снижение на 13% ввода нового жилья по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года – до 158,7 тыс. кв. м, из которых на многоквартирное жилье пришлось 40,6 тыс. кв м, ИЖС - 118,1 тыс. Больше всего нового жилья было введено в Кемерове – 45,5 тыс. кв м, в Кемеровском муниципальном округе – 21,9 тыс., в Новокузнецком округе – 14,3 тыс. кв м и в Таштагольском районе – 11,7 тыс. Однако, на 1 июня отставание от уровня прошлого года было почти полностью ликвидировано.

Она отметила, что в регионе в настоящее время идет строительство 31 многоквартирных дома в категории «социальное жилье» по федеральным и региональным жилищным программ, нацпроекту «Жилье».

Заместитель руководителя управления Росреестра по Кемеровской области Юлия Исупова сообщила, что с 2020 года Кузбасс участвует в реализации проекта «Земля для стройки», которые предназначен на то, чтобы облегчить выбор площадки под строительство жилья как для инвесторов и застройщиков, так и для граждан. На 15 июня 2023 года в рамках этого проекта в регионе выявлено 414 участков и территорий, пригодных для строительства жилья, общей площадью почти 3,3 тыс. га, в том числе, с потенциалом использования под ИЖС – 204 участка и территории, под многоквартирные дома – 210. В настоящее время вовлечены в оборот 68 участков площадью более 23 га: 33 участка — под многоквартирные домов, 35 – под ИЖС.

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Игорь Лавренков, Кемерово