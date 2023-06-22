Совет ректоров Прикамья возглавил Константин Егоров

Председателем совета ректоров Пермского края избран ректор Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета (ПГГПУ) Константин Егоров. Об этом сообщает пресс-служба вуза. Ранее господин Егоров занимал должность заместителя председателя этого совета, а с февраля 2023 года исполнял обязанности председателя.

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По словам Константина Егорова, в новом статусе он будет стремиться поддерживать высокий темп работы совета и обеспечивать реализацию перспективных проектов: «На общей платформе вместе с коллегами из других вузов мы интенсивно работаем для того, чтобы высшее образование и вузовская наука в Пермском крае были конкурентоспособными, чтобы наш опыт был востребован как внутри, так и за пределами региона, в том числе у партнеров из других стран. Перед нами стоят ответственные и масштабные задачи, которые требуют кооперации и интенсификации отношений. В первую очередь речь идет о межвузовском многофункциональном студенческом кампусе международного уровня "Будущее Пармы", который станет совместной инфраструктурной базой для всех вузов Пермского края».

Константин Егоров с 1999 года работал старшим преподавателем на кафедре всеобщей истории ПГПУ, являлся заместителем декана исторического факультета по внеучебной работе. С 2005 года - доцент кафедры правовых дисциплин и методики преподавания права, заведующий отделением «Педагогическая юриспруденция». С 2011 по 2019 годы работал в должности проректора по учебной работе ПГГПУ, курировал деятельность Программной дирекции и блока направлений Программы стратегического развития университета. В 2019 году приказом Министерства науки и высшего образования РФ назначен врио ректора ПГГПУ. С ноября 2020 год - ректор ПГГПУ.