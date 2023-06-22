В вузах Челябинской области планируют бесплатно обучать иранским языкам

В Челябинской области собираются организовать бюджетные места в вузах по программам бакалавриата и магистратуры для изучения иранских языков. Соответствующие изменения в региональное законодательство анонсировала исполняющая обязанности министра образования и науки региона Елена Коузова на комитете законодательного собрания региона по социальной политике, сообщили в областном парламенте.

По словам председателя комитета Сергея Буякова, запрос на изучение иранских языков озвучили предприятия Челябинской области, которые ведут внешнюю экономическую деятельность. Законопроект планируется рассмотреть на внеочередном заседании комитета. «Уверен, мы поддержим эту инициативу, чтобы уже в начале учебного года подобные места были предусмотрены»,– заявил господин Буяков.

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