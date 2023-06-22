Пожар на площади в 1350 квадратных метров произошел в деревне Кварса в Удмуртии

В деревне Кварса в Воткинском районе Удмуртии 21 июня произошел пожар в неэксплуатируемом здании. В помещении находились лакокрасочные материалы, из-за которых огонь распространялся быстрее, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

О происшествии сообщил очевидец около 19:27. Для тушения возгорания привлекали 42 человека и 18 единиц техники. Ликвидировать пожар удалось в 21:45.

Общая площадь возгорания составила 1350 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.