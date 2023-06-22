Реконструкцию коллектора в Курске за 180 млн рублей планируется завершить к концу года

Реконструкция канализационного коллектора в Курске, который соединяет улицу 1-ю Степную и проспект Ленинского комсомола, завершена уже на 80%, рассказали в городском комитете ЖКХ. Полностью работы по реконструкции планируется завершить до конца текущего года.

«За счет собственных средств “Курскводоканал” уже выполнил ремонт около 1,5 км. Сейчас на реконструкцию из федерального бюджета выделено 179, 5 млн рублей, что позволит реконструировать дополнительные 2,77 км»,— зампред комитета ЖХХ Алексей Шарапов. Рабочие вскоре приступят к реконструкции одного из самых проблемных участков, который проходит по улице 1-я Строительная.

Старая конструкция коллектора 1964 года строительства была выполнена из железобетона. За время эксплуатации он стал приходить в негодность вследствие возникновения паро-газовой коррозии и разрушения верхней стенки сооружения. Он был признан аварийным и в 2017 году принят в муниципальную собственность.

Валерия Розбот

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