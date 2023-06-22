В Екатеринбурге 21 июня стал самым холодным днем за 143 года

Среда, 21 июня, в Екатеринбурге стал самым холодным днем третьей декады месяца за 143 года. Об этом в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге» сообщил метеоролог Алексей Пулин. Так, предыдущий температурный антирекорд был зафиксирован в 1886 году. При этом за более ранний срок данных нет.

В четверг, 22 июня, в Свердловской области начнется постепенное потепление. Воздух будет прогреваться не только на высотах, но, при прояснениях, и вблизи земли.

Напомним, в Свердловской области начнется постепенное потепление, и к концу недели температура воздуха будет достигать +19 градусов.

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