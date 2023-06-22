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В Копейске суд прекратил полномочия пятерых депутатов горсобрания

Копейский городской суд досрочно лишил мандатов пятерых членов собрания депутатов муниципалитета. Соответствующее исковое заявление направил прокурор Копейска. Он также просил признать незаконным бездействие представительного органа, но в этом истцу было отказано, сообщает пресс-служба горсуда.

Согласно решению, прекращены досрочно полномочия депутатов Дмитрия Фещака, Николая Сединкина, Елены Завражной, Ларисы Белозерцевой и Ивана Самохвалова. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

По данным СМИ, требование о досрочном лишении мандатов прокуратура предъявила представительному органу Копейска в марте этого года из-за нарушений коррупционного законодательства: при голосовании за тарифы для домов, не выбравших способ управления, депутаты не уведомили о том, что они или их близкие родственники владеют управляющими компания. В результате возник конфликт интересов. Добровольно прекращать полномочия своих членов горсобрание отказалось.

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