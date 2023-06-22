Новые дорожные ограничения вводятся в двух районах Петербурга

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга проинформировала о планируемых в ближайшие дни дорожных ограничениях в двух районах города.

В частности, в Колпинском районе с 23 июня по 11 августа в связи с производством работ по реконструкции светофора временно будет введено ограничение движения транспорта на перекрестке Заводского проспекта и улицы Машиностроителей.

В Невском районе с 23 по 26 июня из-за реконструкции теплосети полностью закроют движение у дома 51 по улице Новоселов. Рекомендуемый объезд: по Дальневосточному проспекту, улице Тельмана, проспекту Большевиков и Народной улице.

Ранее «Ъ-СПб» писал о перекрытии движения на КАД перед вантовым мостом.

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