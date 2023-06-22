Орловская область направила в консолидированный бюджет России 20,8 млрд рублей

Согласно предварительным итогам УФНС России по Орловской области, в регионе наблюдается рост поступлений по налоговым доходам во все уровни бюджетов. Как рассказали в налоговой, за пять месяцев 2023 года в консолидированный бюджет РФ было собрано 20,8 млрд руб., что на 10,8%, или на 2 млрд руб. больше, чем за аналогичный период 2022-го.

Поступления в федеральный бюджет увеличились на 13% (+0,7 млрд руб.), в территориальный бюджет — на 9,9%, или на 1,3 млрд руб.

Кроме того, налоговая за январь-май 2023 года собрала на территории Орловской области более 8,9 млрд руб. страховых взносов на обязательное социальное страхования, что на 4,3% (367,8 млн руб.) больше, чем за пять месяцев 2022 года.

Валерия Розбот

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте