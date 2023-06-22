В Новосибирске военнослужащих осудили за хищение дизельного топлива

Новосибирский гарнизонный военсуд огласил приговор старшему прапорщику Антону Бойко, прапорщику Виктору Фаркову, старшине Павлу Найденову, старшему сержанту Василию Буко и старшему сержанту запаса Павлу Агапову, которые обвинялись в хищении ГСМ. По ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, максимальное наказание — десять лет лишения свободы) им назначили от 2 до 3,5 лет условно и штрафы от 25 тыс. руб. до 200 тыс. руб., сообщает Telegram-канал 2-го Восточного окружного военсуда.

Согласно материалам дела, военнослужащие вносили недостоверные сведения в отчетные документы по расходованию ГСМ, а также путевые листы относительно пройденного километража и времени работы военной техники, в результате чего неправомерно списали с учета воинской части дизельное топливо. По такой схеме было похищено свыше 15 тыс. литров солярки

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Илья Николаев