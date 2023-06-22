Вениамин Кондратьев в День памяти и скорби почтил погибших в Великой Отечественной войне

22 июня в 4 часа утра губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев возложил свечу к мемориалу Вечного Огня и почтил минутой молчания память погибших.

«22 июня — день, когда наша страна столкнулась с одним из самых трагических событий в своей истории. В эти самые минуты 82 года назад немецко-фашистские войска атаковали мирные города и села, начав Великую Отечественную войну»,— написал глава региона в соцсетях.

«Война затронула каждую семью — отцы, деды и прадеды защитили, отстояли свободу страны и её жителей. Ежегодно на рассвете в эту трагическую дату мы чтим их память. Это наш святой долг»,— написал в Telegram глава Краснодара Евгений Наумов.

Всего в День памяти и скорби в Краснодарском крае проведут 1,5 тыс. мероприятий. В 12:15 будет организована общероссийская минута молчания. Свою работу приостановят торговые центры, телерадиокомпании, а также предприятия.

Акцию «Путь победы» проведут в Новороссийске, частицу Вечного огня передадут в Волгоград для зажжения на Мамаевом кургане.

Тат Гаспарян

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram