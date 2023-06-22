«Протон-ПМ» увеличил уставный капитал на 7 млрд рублей

АО «Протон-ПМ» увеличило уставный капитал с 10,7 до 17,7 млрд руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», соответствующие изменения сведений о юрлице были внесены в ЕГРЮЛ 16 июня. Это самое существенное увеличение уставного капитала АО с момента его регистрации. До этого уставный капитал «Протон-ПМ» резко вырос в 2017 году — с 4,6 до 8 млрд руб. Позже его увеличение происходило еще несколько раз, но на менее значительные суммы, в пределах 1 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

АО «Протон-ПМ» входит в интегрированную структуру АО «НПО “Энергомаш”» ГК «Роскосмос». Производственная площадка предприятия находится в Перми. Сегодня «Протон-ПМ» является ведущим предприятием российской космической отрасли, его основная специализация — производство ракетных двигателей. Компания производит также продукцию в интересах ОПК: двигательную установку для МБР «Сармат», двигатели для авиационной ракеты «воздух-поверхность», ДСЕ для авиадвигателя Д-30Ф6, которыми комплектуется истребитель-перехватчик МиГ-31. Помимо этого «Протон-ПМ» участвует в производстве ГТЭС «Урал» и оказывает услуги по испытаниям газотурбинных установок. Выручка АО в 2021 году — 3,2 млрд руб., чистый убыток — 1,4 млрд руб. За 2022 году АО финансовые показатели не публиковало.