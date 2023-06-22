Сибирские предпринимали стали чаще брать займы на развитие бизнеса

С января по май 2023 года в Сибири выросла доля предпринимателей, берущих ссуды на развитие бизнеса. По данным сервиса Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia), доля привлекающих средства на развитие составила за этот период 56,5%, доля тех, кто берет ссуды на поддержание деятельности – 43,5%. Для сравнения: за аналогичный период 2021 года соотношение составляло 42,3% к 57,7% соответственно, в 2022-м – 53,4% и 46,6% соответственно.

Авторы исследования также отмечают рост доли сибирских индивидуальных предпринимателей, обращающихся в коммерческие МФО для удовлетворения нужд бизнеса. В январе-мае 2021 года их доля составляла в общем объеме в среднем 9 ,9%, в 2022-м — 14,7%, в 2023-м — 18,5%.

«Рост активности обращений ИП за заемными средствами объясняется тем, что часть из них нуждается в средствах на обслуживание текущих нужд — расходы на аренду, пополнение оборотного капитала, устранение кассовых разрывов и пр.»,– пояснили в Moneyman, отметив, что малый бизнес оказался более устойчивым и гибким к влиянию санкционного кризиса.

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Оксана Павлова