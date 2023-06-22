«Известия»: регионам России запретят отключать горячую воду больше чем на две недели

Муниципальным властям запретят отключать горячую воду на время профилактических работ больше чем на 14 дней. Соответствующий проект документа подготовил Роспотребнадзор. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на документ.

В Роспотребнадозоре напомнили изданию, что муниципалитеты самостоятельно устанавливают сроки ремонтных работ. То, что они не должны превышать две недели, — только рекомендация, отметили в ведомстве.

В Роспотребнадозоре пояснили, что требования закрепят с учетом многочисленных обращений граждан и организаций. Максимальные сроки включат в положение «Санитарно-эпидемиологических требований к содержанию территорий городских и сельских поселений…», пишут «Известия».

За нарушение сроков тепловым компаниям будет грозить административное наказание по статье ст. 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Максимальное наказание по этой статье — приостановка работы на срок до 90 дней.

Олеся Павленко