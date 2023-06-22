США будут вводить визовые санкции за помощь скрывающимся от правосудия

Администрация США анонсировала введение визовых санкций в отношении сотрудников иностранных правительств, которые помогают людям, скрывающимся от американского правосудия в других странах. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Я объявляю о новой политике визовых ограничений в отношении иностранных правительственных чиновников и агентов, которые вышли за пределы разумного представления консульских услуг, помогая обвиняемым или осужденным за серьезные преступления скрыться от американского правосудия»,— сказано в заявлении господина Блинкена, которое опубликовано на сайте Госдепартамента.

Визовые ограничения затронут иностранных чиновников и агентов, а также их ближайших родственников. Программа названа в честь 15-летней Фэллон Смарт, которую в 2016 году насмерть сбил иностранец. В Госдепартаменте отметили, что подозреваемый сбежал из США, чтобы избежать суда по делу о непредумышленном убийстве.

Олеся Павленко