Инвестиции в подготовку кадров, науку и технологии — залог развития и безопасности аграрного комплекса России

Начав работу 23 года назад как специализированная кредитная организация, Россельхозбанк (РСХБ) стал экосистемой, которая содействует технологической модернизации агропромышленного комплекса (АПК), раскрытию экспортного потенциала отрасли, развитию малых форм хозяйствования, привлечению молодых кадров и повышению качества жизни в сельской местности. Приверженность такому подходу еще раз подтвердилась на завершившемся на днях очередном Петербургском международном экономическом форуме.

Симбиоз IT и аграриев

Одним из ключевых событий Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) стала сессия «Цифровой прыжок в агроиндустрии», посвященная тому, как рынки конкурируют за молодых высококвалифицированных специалистов. Участие в дискуссии приняли заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Елена Фастова, директор дирекции развития агро- и биотехнологий компании «Иннопрактика» Владимир Авдеенко, сооснователь Napoleon IT Руслан Ахтямов, генеральный директор iFarm Александр Лысковский, директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова, председатель комитета Совета федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных, ректор Кузбасской государственной сельскохозяйственной академии Екатерина Ижмулкина, а также главный исполнительный директор Terroir Concept Александр Аверьянов и заместитель генерального директора по продажам, маркетингу и логистике компании «Фосагро» Михаил Стеркин.

АПК и IT-индустрия в последние годы образовали эффективный симбиоз: в сельском хозяйстве есть задачи и ресурсы, а компании рынка высоких технологий готовы предложить инструменты и решения. Эта тенденция не только качественно меняет обе отрасли, содействуя появлению новых технологий, но и влияет на рынок труда, образования и смежные сферы. «За последние два года отрасль агротехнологий вошла в топ-3 отраслей по количеству мировых инвестиций, а венчурный капитал превысил $85 млрд. Особенностью именно российского агротеха является присутствие технологий на каждом этапе производства: от селекции семян с помощью генного редактирования до вывода продукции на рынок. Благодаря достижениям отечественной селекции срок вывода новых видов семян на рынок сократится с десяти до двух-трех лет. Однако многие технологии в сельском хозяйстве применяются пока что не более шести лет, поэтому для подтверждения их эффективности и для их дальнейшей разработки требуются новые инвестиции, новые идеи и новые кадры. По-настоящему "цифровой прыжок" в агроиндустрии наступит, когда молодые специалисты—недавние выпускники вузов будут думать об агротехе как о первом выборе при поиске работы»,— отметила Елена Батурова, директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка.

И если молодежь пока изучает возможности для реализации своего потенциала в сельском хозяйстве и смежных отраслях, инвесторы уже определились, даже несмотря на ожидаемый спад экономики в прошлом году.

Инвестиции в регионы

В России в 2022 году в подавляющем большинстве случаев венчурное финансирование получали проекты онлайн-доставки продуктов питания. Однако среди компаний, проинвестированных в 2022 году, также фигурируют стартапы, специализирующиеся на геномной селекции, технологиях в области производства и ритейла, переработке органических отходов, сельскохозяйственной робототехники, сенсоров и интернета вещей, стимуляции роста растений, средств защиты растений. Отдельно стоит отметить активную поддержку сельскохозяйственных инноваций на государственном уровне: более восьми агротехнологических стартапов получили гранты и на развитие отечественного отраслевого высокотехнологического бизнеса от «Сколково», Фонда содействия инновациям, а также региональных фондов и операторов (причем размер грантов варьировался в денежном диапазоне от 500 тыс. до 260 млн руб.). Среди грантополучателей оказались учреждения, занимающиеся вертикальным фермерством, системами управления хозяйством, технологиями точного внесения удобрений и семян, организацией агротехобразовательной деятельности, разработкой программного обеспечения для ветеринарной лабораторной диагностики и информационно-аналитической агроплатформы, аудитом сельскохозяйственных земель при помощи беспилотных летательных аппаратов и пр. «В 2021 году по своим объемам инвестиции в агротех задали высочайшую планку. Продолжить позитивную динамику в 2022 году оказалось достаточно сложно. Однако целесообразно ожидать, что в 2023 году инвесторы будут более активны на агротехнологическом направлении, а осторожность, порожденная целой совокупностью глобальных социально-экономических причин, сменится энтузиазмом в плане потенциального финансирования подающих надежды агротехпроектов, в том числе в России»,— отметила Елена Батурова.

Перечислим лишь несколько новых проектов, о которых было заявлено в рамках питерского форума. Новый тепличный комплекс общей площадью более 45 га будет построен в Бобровском районе Воронежской области и введен в эксплуатацию в 2025 году. Его мощность составит 61,1 тыс. тонн огурцов ежегодно. Результатом проекта станут не только создание 700 новых рабочих мест и дополнительные поступления в бюджет Воронежской области порядка 260 млн руб. ежегодно, но также наращивание производственного и экспортного потенциала региона, который занимает седьмое место среди всех регионов страны по экспорту продукции АПК. Образовательный проект для предпринимателей «Школа фермеров» заработает в Карелии, которая славится своей аквакультурой и 40% форелеводческих предприятий которой уже работают с РСХБ. Банк активно участвует в развитии агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Карелии, и доля региона в производстве сельхозпродукции России уже увеличилась до 9%. В Кабардино-Балкарской Республике на период до 2030 года сформированы и одобрены правительством России пять прорывных инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства, IT, горнодобывающей отрасли, жилищного строительства, туризма. РСХБ примет участие в их реализации и профинансирует строительство тепличного комплекса по производству плодоовощной продукции защищенного грунта «Чегем-Агро» в составе АПХ «ЭКО-культура». В Тамбовской области будут реализованы проекты в области выращивания зерновых и масличных, в том числе для обеспечения кормовой базы животноводства, интенсивного садоводства, молочного и мясного скотоводства, племенного животноводства, переработки побочных продуктов свеклосахарного производства, переработки мясного сырья. Приоритетным направлением работы РСХБ в регионе является поддержка фермерства. Доля банка в кредитовании малых фермерских хозяйств составляет 70%.

Россия — новый центр виноделия

Отдельной темой разговора, невозможного без РСХБ, на ПМЭФ стало развитие виноделия в России. Рынок российского виноделия уже вошел в фазу устойчивого роста, когда первые успехи по замещению иностранных поставщиков сменяются появлением собственных успешных марок, эталонных производителей и искушенных потребителей. Доля России в мировом производстве вина сейчас демонстрирует уверенный рост и к 2030 году превысит 3%. Ключевыми факторами, определяющими эту тенденцию, становятся, с одной стороны, климат, который ограничит возможности наращивания темпов для поставщиков из традиционных терруаров, с другой — конечность ресурсов классических винных регионов и естественная динамика цен.

«Все это, по сути, очищает путь российскому производителю, который уже окреп и готов захватывать новые рынки. Безусловно, поначалу ими станут ближайшие дружественные соседи: Беларусь, Казахстан и Китай, однако перспективы по наращиванию поставок в другие страны также велики. В этом году среднегодовой экспорт вина из России превысит $9,3 млн, на будущее тренд, очевидно нарастающий»,— привел данные руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов во время дискуссии на тематической площадке «ВиноГрад».

Программы по стимуляции роста потребления российского вина можно уже сейчас назвать эффективными. Согласно прогнозу потребления российского вина экспертов РСХБ, с 2022 по 2023 год этот показатель вырастет на 0,5 л на человека в год. Далее такая тенденция продолжится, и к 2030 году российского вина будут потреблять уже около 4,5 л в год. Важнейшими факторами поддержки этого тренда стали господдержка, джентрификация потребления алкоголя, популяризация российских вин посредством фестивалей, дегустаций, соцсетей, агротуризма, развитие технологий производства, а также повышение качества продукции, диверсификация каналов сбыта.

Россельхозбанк активно поддерживает российское виноградарство и виноделие. За последние десять лет банк помог реализовать целый ряд значимых проектов в этой отрасли, включая закладку виноградников, строительство и оснащение бизнеса и содействие в продвижении туров на отечественные винодельни.

Полина Трифонова