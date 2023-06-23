Радиомедицина становится реальностью

Нью-Йоркский институт Seamen’s Church решил с помощью радио возместить недостачу медицинского персонала на громадном количестве судов организацией предоставления медицинской помощи заочно, с помощью радиотелефона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Keystone-France / Gamma-Keystone / Getty Images Фото: Keystone-France / Gamma-Keystone / Getty Images

Было устроено несколько хорошо оборудованных радиотелеграфных станций с круглосуточным дежурством врачей. Сигналы вызовов таких станций утверждены правительством Северо-Американских Соединенных Штатов, им предоставлено право пользоваться при работе наибольшей длиной волн в сравнении с прочими гражданскими установками.

Располагая судовой аптечкой, всегда имеющейся на судне, врач, хотя и находится на расстоянии сотен миль от больного, может по радио оказывать помощь и медикаментами.

В июльском номере «Радио-Ньюс» описываются случаи отравления всего экипажа судна и ампутация, выполненная согласно радиоуказаниям врача при помощи кухонного ножа и повара; помощь роженице и т. д.

Одна из американских пароходных компаний решила даже снабдить все свои имеющие врачей суда сестрами милосердия для выполнения в точности предписаний, даваемых по радиотелефону врачами.

Статью врача Д. Баженова о радиомедицине опубликовали «Известия» 2 марта 1923 года.

Публикацию подготовил Алексей Алексеев