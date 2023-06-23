Российская энергетика ищет место под солнцем

Переориентация на новые рынки и минимизация влияния геополитических факторов стали основными темами обсуждения на сессиях, посвященных развитию энергетики, состоявшихся в рамках ПМЭФ-2023. Представители крупнейших компаний и профильных ведомств констатировали, что Россия готова к открытому диалогу с дружественными странами, у которых есть запрос на отечественные ресурсы, а также продолжает принимать участие в реализации важнейших проектов в Азии и Африке. О том, к чему привел «перекос» в сторону ВИЭ, о фрагментации энергетического рынка, спросе на традиционные источники энергии и достижении технологического суверенитета — в материале Марины Ковалевой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На форуме было подписано соглашение о создании консорциума для стопроцентного импортозамещения отечественными IТ-решениями в нефтегазовой и нефтехимической промышленности

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ На форуме было подписано соглашение о создании консорциума для стопроцентного импортозамещения отечественными IТ-решениями в нефтегазовой и нефтехимической промышленности

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

События последних нескольких лет серьезно ухудшили состояние мирового энергетического рынка. Повсеместное развитие ВИЭ в ущерб традиционным источникам энергии привело к тому, что недоинвестирование мировой нефтегазовой отрасли достигло $200–300 млрд. Впрочем, многие компании уже стали осознавать ошибочность выбранной стратегии, отметил первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин. Он напомнил, что недавно Shell заявила о намерении увеличить инвестиции в нефтедобычу, поскольку «там есть доходность»: цены держатся на высоком уровне, запасы истощаются и, несмотря на перспективы экономического кризиса, спрос остается растущим. Впрочем, это не означает, что развитие «зеленой» энергетики необходимо «поставить на паузу», поскольку вопрос снижения влияния на природу и климат по-прежнему остается актуальным, но не нужно «допускать перегибов», указывают эксперты. Так, например, по данным ПАО «Россети», в 2022 году компания обеспечила выдачу в сеть более 380 МВт мощности ВИЭ-генерации. В «Россетях» подчеркивают, что ВИЭ могут быть эффективны при организации электроснабжения удаленных территорий, в том числе в составе автономных гибридных энергетических установок. При этом их развитие требует уточнения нормативно-правовой базы.

Другим серьезным испытанием для отрасли стало «выбивание» наиболее эффективных и выгодных для потребителя маршрутов из-за проводящейся рядом стран политики нечестной конкуренции. Так, если раньше круговой рейс в Европу с российской нефтью занимал в совокупности 10 дней, то сейчас он продолжается от 30 до 45 дней только до точки назначения. Таким образом, в современных реалиях потребитель становится заложником политических игр и нерационального планирования, подчеркивает господин Сорокин.

Еще одним трендом стала так называемая фрагментация энергетического рынка. Впрочем, несмотря на то, что он уже не глобален, о какой-то изоляции России речи не идет, уверены эксперты. Так, в недружественных странах в настоящее время проживает около 1,7 млрд человек, а в дружественных и нейтральных — 6,5 млрд человек, у которых есть запрос на российские ресурсы. «Наша нефтегазовая отрасль оказалась адаптивной. Конечно, надо добавить гибкости с точки зрения вложений в СПГ-индустрию, чтобы не зависеть от фиксированных маршрутов. Это также касается повышения эффективности в нефтяной индустрии с точки зрения модерации себестоимости»,— отмечает господин Сорокин.

Он также убежден, что в среднесрочной перспективе ресурсная рента будет уменьшаться. Если сейчас она составляет 70% от цены, то через 10–15 лет рента может достигать 30–35%: гораздо меньше останется на прибыль и налоги. Вместе с тем господин Сорокин уверен, что нефтегазовая отрасль по-прежнему останется крупнейшим инвестором в экономику РФ и одним из ее драйверов. Также, по его мнению, надо выстраивать долгосрочную регуляторику. Еще один важный аспект — создание финансовой инфраструктуры с дружественными странами. Речь идет о страховании, платежных системах, консалтинге, рейтингах, без которых невозможно представить современную торговлю «Поскольку в нефтегазе и энергетике оборот достаточный, чтобы все "вытянуть", это станет локомотивом для обеспечения независимости функционирования отрасли»,— констатировал Павел Сорокин.

Выше ожиданий

Рынок нефти в мире продолжает оставаться волатильным, в том числе из-за экономической ситуации в западных странах, а также по причине снижения потребления по обе стороны океана. По оценкам Александра Дюкова, председателя правления, генерального директора ПАО «Газпром нефть», по итогам текущего года спрос на нефть может достигнуть 101,5–102 млн баррелей в сутки. Что касается газа, то его потребление в мире растет примерно на 1,5–1,8% и составляет около 4 трлн куб. м, отмечает Леонид Михельсон, председатель правления, член совета директоров ПАО «НОВАТЭК». Из этого роста 80% — это рост потребления СПГ. «Ожидается, что к 2030 году мир выйдет на потребление около 800 млрд куб. м, а к 2040 году — где-то уже под 1 трлн, именно по СПГ»,— заметил он.

Говоря о спросе на «голубое топливо», господин Михельсон добавил, что столь резкого роста спроса на СПГ в Европе, как это было в прошлом году (на 68% год к году), вряд ли стоит ожидать. Потребности, скорее всего, будут покрываться за счет ВИЭ. Вместе с тем наиболее перспективными регионами являются, например, Китай с прогнозируемым ростом спроса на 4% в этом году и Индия, сказал господин Михельсон. Эксперты убеждены, что в долгосрочной перспективе цены на газ должны стабилизироваться и опуститься, при этом спрос на газ продолжит расти по всему миру.

Разворот на Восток

О развороте в сторону Азии, а также Африки говорили и представители атомной отрасли. Михаил Чудаков, заместитель генерального директора, директор департамента ядерной энергии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), указал на то, что многие страны сейчас хотят обладать собственной атомной энергетикой из-за желания быть энергонезависимыми, а также по причине наличия «зеленой» повестки. По мнению господина Чудакова, атомная энергетика «вытаскивает» страны и целые регионы на новый экономический уровень. В целом же, по данным МАГАТЭ, в настоящее время 31 страна эксплуатирует атомную энергетику и еще около 30 стран собираются ее иметь, 26 из них создают нужную инфраструктуру,

О перспективах работы на новых рынках говорил и Алексей Лихачев, генеральный директор «Росатома». «За последние десять лет атомная энергетика перестала быть элитным клубом. Она развивается опережающими темпами в КНР, мы активно работаем с индийскими партнерами. В Индии есть собственные конкурентоспособные продукты. В Мьянме, Киргизии, Шри-Ланке хотят выходить на юридически значимые договоренности с нами по созданию атомных мощностей. Независимая линия РФ и абсолютного большинства стран на развитие собственных политических интересов позволит удержать запас глобального лидерства и увеличения числа международных проектов. Очевидно, что на нас будет оказываться давление. Будем работать, крепить свои отношения с теми странами, которые ставят свои национальные интересы выше политических директив из чужих столиц»,— заключил он. При этом в «Росатоме» отмечают, что, несмотря на ситуацию с санкциями, госкорпорация продолжает работать в 60 странах мира.

На пути к технологическому суверенитету

В ходе форума немало внимания было уделено и вопросам импортозамещения. Об этом, в частности, говорил господин Лихачев. Он заметил, что атомные российские станции, планируемые к постройке в ближайшие двадцать лет, должны быть стопроцентно импортонезависимыми. «Включая критические для нас сегодня элементы, в первую очередь микроэлектронику»,— добавил он.

Кроме того, на площадке был подписан ряд соглашений, регламентирующих работу по достижению технологического суверенитета. Среди них — соглашение о создании консорциума для стопроцентного импортозамещения отечественными IТ-решениями в нефтегазовой и нефтехимической промышленности. В его состав войдут «Газпром», «Газпром нефть», ЛУКОЙЛ, «Татнефть», НОВАТЭК, «Сибур Холдинг», «Зарубежнефть», «Росгеология» и «Транснефть». Консорциум в партнерстве с российскими IТ-компаниями должен будет обеспечить полный цикл разработки промышленного софта, основываясь на единых отраслевых принципах и платформенных решениях.