Франчайзинг как показатель уровня жизни

По данным TopFranchise.ru, в 2023 году на рынок выйдет примерно 500 новых франшиз, за январь — май текущего года их количество увеличилось на 200 единиц по сравнению с прошлым годом. В Санкт-Петербурге каждый год более 4 тыс. предпринимателей заявляют о желании приобрести бизнес по такой схеме. На примере жилых проектов федерального девелопера ГК «А101» «Ъ-СПб» разбирался, как девелоперы работают с бизнесами «под чужой вывеской» и почему рост франчайзингового бизнеса в новых жилых районах — верный признак того, что территория живет и развивается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ГК «А101» давно ощутила позитивное влияние малого и среднего предпринимательства на развитие качественной инфраструктуры новых районов и даже создала собственный «магазин франшиз»

Фото: Валентин Беликов ГК «А101» давно ощутила позитивное влияние малого и среднего предпринимательства на развитие качественной инфраструктуры новых районов и даже создала собственный «магазин франшиз»

Фото: Валентин Беликов

Запрос на качественную городскую среду со стороны покупателей квартир в новостройках — тренд последних лет, который с каждым годом только усиливается. «Сегодня при создании новых районов необходимо проектировать функционал района и жизнь его будущих резидентов, а также думать о том, как управлять его инфраструктурой,— говорит Оксана Моисеева, руководитель управления коммерческой недвижимости ГК «А101».— Основная цель заключается в создании разнообразной и востребованной инфраструктуры на основе изучения трендов потребления. Потребности людей растут и меняются, и девелоперы должны быстро реагировать на эти изменения».

Обстоятельства последних лет, в частности пандемия, показали людям ценность времени. Они больше не хотят ездить в центр города, чтобы получить какие-то услуги, многие так и остались на удаленной работе. В свою очередь, предприниматели приходят к пониманию, что необходимо удовлетворять потребности резидентов там, где они живут, поэтому нужды жителей конкретной локации они теперь оценивают так же тщательно, как раньше оценивали уровень проходимости объектов коммерческой недвижимости.

Мурино дороже Невского

Соответственно, спрос на коммерческие помещения смещается из центров городов на их окраины. «Еще несколько лет назад казалось фантастикой, что ставки аренды в молодом городе Ленобласти Мурино сравняются с ценами на Васильевском острове, но сегодня это уже установленный факт»,— обращает внимание руководитель управления коммерческой недвижимости ГК «А101».

Рост цены обусловлен не только перетоком аудитории из центра. В новых районах девелоперы создают деловую среду, полностью отвечающую потребностям бизнеса. Площади, расположение и функции коммерческих помещений, например, определяются уже на стадии планирования территории нового жилого района.

Франчайзинг в фокусе

По словам Василя Газизулина, сооснователя и управляющего партнера проектов TopFranchise.ru/TopFranchise.com, все больше бизнесменов в Санкт-Петербурге задумывается о приобретении бизнеса по франшизе. Чаще всего их интересует открытие кофеен, пекарен, продуктовых магазинов шаговой доступности, отделений лабораторной диагностики, вейпшопов, аптек, пунктов выдачи заказов маркетплейсов. «В 2022 году количество франчайзинговых точек увеличилось на 20%, и в этом году рост продолжится,— уверен господин Газизулин,— на рынке появится еще больше франшиз в сфере услуг для детей, общепита, индустрии красоты».

Взаимодействие застройщика с франчайзингом дает синергетический эффект. ГК «А101» давно ощутила позитивное влияние малого и среднего предпринимательства на развитие качественной инфраструктуры новых районов и даже создала собственный «магазин франшиз», где готовый бизнес можно купить и разместить в предварительно акцептованном помещении. Опыт по развитию франчайзинга в своих московских районах группа планирует в полном объеме перенести на свои проекты в петербургской агломерации.

Акцепт делает акцент

В банковской сфере акцепт означает «предварительно одобрить и принять предложение». В случае с коммерческими помещениями все немного сложнее. У каждого владельца бизнеса есть свои требования к помещению и к тому, где оно находится, так что покупатель франшизы должен найти его еще до покупки. Процесс поиска и акцептовки занимает несколько месяцев, но ГК «А101» нашла выход. Девелопер заранее получает акцепт на каждое помещение в районе у нескольких десятков франшиз. Скорость сделки увеличивается на 40%.

Интерес к «магазину франшиз» поддерживается и тем, что девелопер анализирует успешный опыт коммерческих объектов, изучает емкость рынка спрос на товары и сервисы в районах. К владельцам франшиз в наиболее востребованных направлениях за акцептом приходят в первую очередь. В итоге покупатель франшизы не только экономит средства на услуги бизнес-консультантов и изучение конкурентной среды, но и получает гарантию на успешный старт проекта.

Зачем франшиза девелоперу?

Возникает резонный вопрос: зачем девелоперу вообще заботиться о том, чтобы бизнес арендаторов его коммерческих помещений имел успех? В ГК «А101» убеждены, что влияние качественной и разнообразной инфраструктуры на стабильность, репутацию и эффективность девелоперского бизнеса самое прямое. «Бизнес по франшизе остается наиболее выгодным форматом для всех. Предприниматель не тратит время и ресурсы на раскрутку собственного бренда, быстро набирает пул постоянных клиентов, быстрее начинает показывать прибыль. Девелопер получает не просто разнообразную, но и стабильно работающую инфраструктуру, а это, как я уже говорила, одно из ключевых конкурентных преимуществ»,— объясняет госпожа Моисеева.

Масштабировать качество

Одна из распространенных причин закрытия франшизного бизнеса — несоответствие франчайзи, то есть покупателя франшизы, критериям качества фрайнчайзера, то есть ее владельца. Неслучайно, по мнению основателя сети «Велодрайв» Кирилла Остапенко, большинство из его франчайзи — бывшие штатные сотрудники компании, хорошо знающие продукт и сервисные требования. В ГК «А101» видят глубинную причину того, что покупатели франшиз не справляются с требованиями продавца, в недостатке компетенций начинающих предпринимателей. «Мы заметили, что многие из тех, кто начинает бизнес, просто не умеют вести бизнес»,— делится наблюдениями госпожа Моисеева.

Обучение предпринимателей — одна из функций сопровождения клиентов в области франчайзинга, предлагаемого ГК «А101». Локальным бизнесменам предлагается также стать участником цифровой среды компании с возможностью зарегистрироваться в личном кабинете арендатора и бесплатно пользоваться сервисами по продвижению своих услуг и товаров в мобильном приложении застройщика. Жители района, пользующиеся приложением, получают информацию о всех бизнесах внутри комплекса, и предпринимателю нет необходимости вкладывать деньги в таргетированную рекламу на определенную аудиторию.

В полном согласии

Условия, когда операторам франшизы не нужно искать подходящие площади, покупателю — тратить время и деньги на взаимодействие с франчайзером, инвесторы помещений понимают круг потенциальных арендаторов, а жители заранее знают, какой бренд откроется в их ближайшем окружении, устраивают все стороны. А для еще большего комфорта франчайзи на старте бизнеса в ГК «А101» дифференцируют арендные ставки в зависимости от заполняемости нового проекта. Рост ставок происходит постепенно по мере увеличения количества новоселов.

Социальная жизнь

Предпринимателей, арендующих помещения в жилых проектах ГК «А101», приглашают стать частью местного комьюнити. Активное участие во внутренней жизни района — праздниках для жителей, фестивалях и ярмарках, на которых можно представить свою продукцию, провести дегустацию или розыгрыш призов,— увеличивает узнаваемость проекта среди резидентов и обеспечивает поток постоянных клиентов. В атмосфере гостеприимства и добрососедства локальные бизнесы становятся не конкурентами, а партнерами: общение предпринимателей между собой помогает находить точки соприкосновения и создавать интересные коллаборации, которые очень любят резиденты.

«Таким образом мы знакомим жителей и предпринимателей, объединяем их в группы по интересам,— рассказывает Оксана Моисеева,— а в результате видим, что многие наши арендаторы принимают решение об открытии своих собственных франшиз внутри наших комплексов. Это говорит о том, что территория комфортна не только для жителей, но и для всех, кто задействован в ее функционировании, а значит, район будет полноценно жить и развиваться».

Александра Тен