Из Генплана Петербурга уберут крематории и пешеходные переходы

Губернатор Александр Беглов внес в Законодательное собрание Петербурга законопроект, где предложили сократить количество региональных объектов. В среду, 21 июня, депутаты ЗакСа приняли его в первом чтении.

В Смольном предложили убрать ряд объектов из Генплана. Среди них пляжи, кладбища, крематории, пешеходные переходы и стоянки маломерных судов. По словам представителя губернатора в парламенте Константина Сухенко, это решение принято ради удобства работы над планом. Таким образом, в Генплане могут остаться только те объекты, которые имеют социально-экономический влияние.

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