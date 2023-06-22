В Госдуму внесен законопроект о возвращении перехода на летнее время. По мнению депутатов, потеря светлого времени суток в большинстве регионов сейчас из-за «постоянного зимнего времени» превышает 200 часов в год. В пояснительной записке к документу отмечено, что, помимо увеличения «эффективного светлого вечернего времени суток», введение меры приведет к снижению числа ДТП, а также упростит ведение сельскохозяйственных и строительных работ. Законопроект прокомментировал председатель «Ассоциации крестьянских фермерских хозяйств Брюховецкого района» Сергей Коваленко.



Сергей Коваленко

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«Идея перевода на летнее время в советские годы была связана с оптимизацией промышленных процессов. Нынешняя инициатива носит больше не практический, а знаковый характер. Думаю, что это отвлекает часть людей от того, что сейчас в мире происходит. Острой необходимости в переводе стрелок часов я не вижу. Мы почти десять лет жили в формате, когда время не менялось, и комфортно себя чувствовали.

Сельское хозяйство никогда не смотрело на вопросы времени. График мы сами для себя устанавливаем, на многих предприятиях рабочий день начинается в семь часов утра. Это связано с тем, что удобно производить пересменку. Техника сейчас высокопроизводительная, дорогая, она работает в несколько смен. Поэтому перевод времени большой роли для нас не играет. В отрасли овощеводства, садоводства, где используется много ручного труда, также рабочий день начинается достаточно рано - в 3 или 4 часа утра, так как днем очень жарко. Если мы говорим о животноводстве - биологические часы у животных не определяются нормативными актами, принятыми в Госдуме. Люди, занятые в животноводстве, подстраиваются под биологические ритмы животных. Поэтому перевод на летнее время никак не повлияет на эти отрасли.

Сейчас у нас работают новые государственные информационные системы, через них в электронном виде проводят все движение зерна, кормов, средств защиты растений, а также молочной продукции. Часть этих систем функционируют в автоматическом режиме, а некоторые - при помощи техподдержки. Здесь мы должны продумать, как эти системы будут работать в связи с переводом времени: в каких-то случаях нам придется в ручном режиме корректировать данные. С точки зрения обывателя или сельскохозяйственного производства переход на летнее время никогда не был основополагающим.

Поэтому этот законопроект можно назвать спорным. Мы часто наблюдаем, как многие инициативы через некоторое время, показав свою несостоятельность, “тихо исчезают”. Думаю, что с переходом на летнее время будет также. Определенные инициативы депутатов, к сожалению, оторваны от реального бизнеса или общества, за ними ничего не стоит».

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