«Яндекс Погода»: в регионах Черноземья 22 июня будет облачно, до +27°

Завтра, 22 июня, на территории Черноземья будет преимущественно облачно с прояснениями, а среднесуточная температура составит от +23° до +27°, следует из данных «Яндекс Погоды».

В Белгородской, Воронежской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областях ожидается облачная погода с прояснениями. В Орловской области средняя температура ожидается до +27°, в Белгородской и Липецкой областях — до +26°, в Воронежской области +25°. Прохладнее может быть в Тамбовской области — +23°.

В Курской области ожидаются небольшие дожди, воздух прогреется до +26°.

Сергей Калашников

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