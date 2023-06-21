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Развожаев: причина громких звуков в Севастополе — использование бомбометов при учениях

Причиной громких звуков в Севастополе являются учения с применением реактивных бомбометов. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Тренировку по противоподводно-диверсионной обороне провело Черноморское высшее военно-морское училище имени Нахимова.

Господин Развожаев отметил, что информация об уничтожении объекта в море у берегов Севастополя, распространившаяся в соцсетях, не соответствует действительности. В городе все спокойно.

Анастасия Донскова

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