Вдоль по-питерски

Еще один федеральный застройщик намеревается заняться жилищным строительством в Перми, говорят собеседники на региональном рынке недвижимости. ГК «Эталон», основанная в Санкт-Петербурге, подыскивает в Перми подходящий участок. В группе намерения относительно Прикамья не комментируют, но известно о планах региональной экспансии застройщика. Помимо «Эталона», в Пермь собирается зайти еще один крупный девелопер — группа «Самолет». Эксперты считают, что столичный игрок усилит конкуренцию на местном строительном рынке. Однако в новом для себя регионе компании будет легче продать небольшой ЖК, нежели крупный жилой район.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как сообщил информированный источник, на пермский строительный рынок собирается зайти еще один федеральный девелопер — ГК «Эталон», входящая в топ-12 крупнейших застройщиков России (по состоянию на июнь, по версии «Единого ресурса застройщиков»). Компания пока не приобрела, но уже ищет подходящие для застройки земельные участки в Перми. Отметим, что девелопер недавно анонсировал заход на строительные рынки крупных городов РФ.

В пресс-службе группы «Эталон» на запрос и телефонные звонки «Ъ-Прикамье» не ответили.

ГК «Эталон», основанная в 1987 году в Санкт-Петербурге, является одним из лидеров жилищного строительства в России. На начало 2022 года 29,8% акций группы принадлежат АФК «Система», 16,7% — у Альфа-банка, 6,3% — у инвестфонда Mubadala, 5% — у Kopernik Global Investors, 4,1% — у Prosperity Capital, 37,5% — в свободном обращении. Как указано на сайте девелопера, «Эталон» фокусируется на жилой недвижимости среднего класса в Санкт-Петербурге, Москве, Московской области. В 2021 году компания начала программу региональной экспансии и вышла со своими проектами в Омск, Новосибирскую область, в Екатеринбург и Тюмень. Девелопер также работает в Казани, а весной этого года стало известно о планах «Эталона» возвести два ЖК в Уфе площадью 148,5 тыс. кв. м жилья. Помимо этого, группа по концессии возведет в Уфе межвузовский студенческий кампус Евразийского научно-образовательного центра. Согласно «Единому реестру застройщиков», объемы текущего строительства «Эталона» по состоянию на 1 июня составляют 933,4 тыс. кв. м.

Как отмечал в интервью «Ъ-Урал» президент группы «Эталон» Геннадий Щербина в октябре 2022 года, согласно планам развития группы, в ближайший год «Эталон» будет работать не менее чем в 10 регионах России. «Прежде чем прийти в новый регион, мы оцениваем не столько текущее его состояние, сколько его потенциал и перспективы развития. Нам интересны крупные городские агломерации с населением более 1 млн человек и развитым рынком жилья, как в Екатеринбурге, например»,— пояснял господин Щербина.

В этом месяце стало известно о планах зайти в Пермь другого крупного девелопера — ГК «Самолет». Группа, занимающая в РФ второе место по объемам текущего строительства по состоянию на май, может быть заинтересована в комплексном развитии микрорайона ДКЖ в Перми. Недавно в краевой структуре — Корпорации развития Пермского края — сообщили, что обсуждают с застройщиком перспективы участия в проектах КРТ в регионе. В последний год в Пермь зашли казанский девелопер «Джи-групп» и кировский «Железно». Помимо этого, в крае уже работает немало иногородних и федеральных девелоперов, среди которых московский «Кортрос», удмуртские «Талан», «Уралдомстрой» и «Зардон-групп», краснодарский «Девелопмент-Юг», питерский «Петрострой». Московская группа «ПИК» построила в Перми ЖК «Грибоедовский». Японская корпорация Yunika купила у «Треста №14» участки на улицах Рязанской и Толмачева, но пока не может приступить к их застройке.

Директор АН «Твой дом» Дмитрий Клементьев слышал о заходе в Пермский край группы «Эталон». У крупных застройщиков вроде «Эталона» востребованы большие площадки или участки, расположенные близко к центру города. Возможно, «Эталон», как и «Самолет», заинтересуется комплексным развитием каких-либо территорий в Перми, считает Дмитрий Клементьев. «То, что к нам заходят федеральные девелоперы — хорошо. Значит, экономическое благосостояние региона растет,— уверен директор АН «Твой дом».— Пермским застройщикам придется подвинуться. У федералов больше ресурсов, намного интереснее подходы, в том числе к строительству. Я думаю, столичный игрок усилит конкуренцию на строительном рынке Перми, изменения для покупателей будут видны, улучшится качество объектов». По мнению эксперта, в сегменте новостроек Перми вырастет объем предложения, но стоимость первичного жилья после захода федерального девелопера вряд ли снизится.

Совладелец девелоперского холдинга «Город мечты» Андрей Ляшков заметил, что развитие бизнеса в регионах поможет федеральным девелоперам остаться на плаву в случае ужесточения градостроительной политики в столичных городах. Например, если московские власти при принятии решений о застройке конкретных территорий анализируют наличие рабочих мест в этих локациях, то в Перми девелоперам при повышении параметров высотности достаточно построить соцучреждение или выделить на это средства муниципалитету. Собеседник также указал на ограниченность спроса на новостройки в Перми и заметил, что при заходе в Пермь «Эталону» будет легче продать в новой для себя территории небольшой ЖК, нежели масштабный жилой район. По словам Андрея Ляшкова, сейчас пермским девелоперам для увеличения темпов продаж приходится снижать цены на квартиры и идти на другие уступки клиентам.

Евгения Ахмедова