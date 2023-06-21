На реконструкцию водозабора в липецком Данкове направили 121 млн рублей

Продолжающаяся центрального водозабора Яхонтовский в райцентре Данков Липецкой области потребует вложения порядка 121 млн руб. из бюджета. Об этом сообщили в пресс-службе областного совета депутатов по итогам рабочее поездки в Данковский район спикера Дмитрия Аверова.

Как сообщили в облсовете, реконструкция Яхонтовского водозабора в рамках муниципального контракта включает установку системы обеззараживания воды, монтаж камер учета и устройств контроля объема забора водных ресурсов, ремонт зоны санитарной охраны. Сдача объекта в эксплуатацию ожидается в конце 2023 года.

«Серьезные инвестиции повысят качество воды жителям райцентра»,— сказал господин Аверов.

Он добавил, что в райцентре «необходимо приступать к планированию строительства нового водозабора». Спикер заверил, что в 2024 году будут выделены средства из областного бюджета на проектирование объекта.

Сергей Калашников

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