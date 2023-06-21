Депутатам наряды вне очереди

Депутаты Законодательного собрания Пермского края предложили правительству проработать вопрос о расширении брендированной линейки одежды к трехсотлетию Перми. Сегодня, по их мнению, непонятно, где можно приобрести такую одежду, и для того, чтобы она была доступна массовому покупателю, необходимо инвестировать в создание такой линейки или предусмотреть налоговые льготы для предпринимателей, которые будут готовы заняться ее пошивом.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алла Платонова

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Алла Платонова

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Сегодня в рамках комитета заксобрания по промышленности, экономической политике и налогам депутаты заслушали доклад министра культуры Пермского края Аллы Платоновой о проведении празднования 300-летия Перми. Госпожа Платонова рассказала, что юбилейные события начались в январе этого года и продлятся до конца года, главные представления будут сконцентрированы в летний период и будет проходит практически каждый выходные. Как сообщила Алла Платонова, приоритет был отдан мероприятиям познавательного характера. Госпожа Платонова рассказала также, что юбилей используется и как повод для развития туризма и продвижения имиджа города на федеральном уровне, потому что это дополнительная возможность привлечь финансы в Пермь и край.

Министр не преминула отметить появление сувенирной продукции. Сейчас в Перми действует 50 точек продаж сувениров к трехсотлетию. «Пермский край, в отличие от Нижнего Новгорода, сделал условия для использования бренда „Пермь-300“ свободными. То есть брендбук выложен на сайте, и любой желающий может познакомиться с этим брендбуком и предложить брендирование продукции. Единственное условие — согласование макетов, чтобы исключить непрофессиональное, некачественное использование бренда»,— пояснила госпожа Платонова. Появилось огромное количество брендированной продукции. Среди примеров она назвала лысьвенскую посуду, футболки и даже тушенку.

Депутаты усомнились в доступности сувенирной продукции. Председатель комитета Алексей Мельников отметил, что брендированной одежды нет в свободном доступе. «Предприниматели не хотят этим заниматься? Я думаю, что это вполне выгодно. Или это барьеры со стороны вас, со стороны правительства? Я хочу понять, почему их нет»,— поинтересовался господин Мельников.

Его поддержал депутат Денис Шитов. Он рассказал, что хотел приобрести кофту с логотипом Перми, но не смог такую найти. По его мнению, было бы хорошо продумать долгосрочную историю использования бренда. «Я полагаю, нам просто не хватает информации об этих точках продажи брендовой продукции»,— предположила депутат Мария Коновалова. Она попросила предоставить в адрес комитета перечень точек продаж.

Алла Платонова пояснила, что точки продажи брендированной продукции организованы во всех учреждениях культуры, где одежда также представлена. Она рассказала, что в рамках форума «Дни пермского бизнеса» было проведено дефиле коллекции одежды, созданной специально к юбилею города. «Это довольно дорогая коллекция, дизайнерская. Мы видим, что постепенно появляются более простые предложения»,— подчеркнула министр. По ее мнению, дизайнерские футболки не дешевые, поэтому она сомневается, что они массово будут носиться. «Одежда — это чуть более долгий срок изготовления, чем нанести на упаковку знак. Мы со своей стороны никаких препятствий не чиним абсолютно»,— заверила госпожа Платонова. Она напомнила, что не является экспертом в швейной промышленности, но предположила: проблема в том, что основное количество одежды изготавливается не в Пермском крае.

Депутат и лидер фракции «Единая Россия» Юрий Борисовец отметил, что это вопрос управленческих решений. «Если мы будем ждать, когда нам предприниматели все принесут, то этого не случится»,— заявил он. Депутаты предложили инвестировать в производство какого-то количества одежды и выставить ее на продажу для массового потребителя. Юрий Борисовец считает уместным рассмотреть налоговые льготы для производителей одежды с использованием пермской символики. Также поступило предложение создать интернет-магазин на платформе ведомства.

В качестве примера депутаты привели точку продажи пермских сувениров в аэропорту. Однако госпожа Платонова заметила, что продукция, которая представлена в аэропорту «не стильная, не интересная». По ее мнению, качество дизайнерской проработки бренда «Пермь-300» сильно отличается от того, что сегодня представлено в Большом Савино. «Почем в аэропорту продается ширпотреб, а не пермская продукция?» — возмутился депутат Юрий Борисовец. Он пояснил, что часть акций аэропорта принадлежит краю и можно решить вопрос с ассортиментом в сувенирных лавках. Депутаты предложили правительству проработать этот вопрос и в сентябре повторно заслушать информацию о праздновании юбилея и о том, какие задачи удалось решить.

Ирина Суханова