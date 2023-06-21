Между Воронежем и Рамонью в июне запустят четыре электрички

С июня в Воронежской области планируется запустить четыре электрички между Воронежем и пригородным райцентром Рамонь. Об этом сообщили в обслуживающей маршрут пригородной пассажирской компании «Черноземье». Еще одну электричку, связывающую эти населенные пункты, отменят.

Электрички совершат по одному рейсу 23, 30 июня, 28 июля, 4, 11, 18 и 25 августа. Пригородный поезд №6155 будет отправляться от вокзала «Воронеж-1» в 9:38 и прибывать в Рамонь в 11:28. №6156 —из Рамони в 16:40, в Воронеж в 18:08. №6642 будет отправляться из Рамони в 10:17, а прибывать в 10:55на станцию Графская. №6646 — из Рамони в 13:10, на станцию Графская — в14:08.

Пригородный поезд №6646 сообщением Рамонь — Воронеж отменят. Изменения компания объяснила «улучшением качества обслуживания пассажиров».

Алина Морозова

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