Астанинский формат стал бездомным

Сирийское урегулирование лишилось ключевой площадки. МИД Казахстана внезапно объявил о прекращении встреч в астанинском формате на своей территории, объяснив: все цели, которые ставились шесть лет назад при запуске переговорного процесса, были достигнуты. Это решение, объявленное по завершении 20-й астанинской встречи, застало врасплох всех ее участников — прежде всего представителей РФ, Турции и Ирана. В частности, российские дипломаты подчеркивают, что процесс сирийского урегулирования далек от завершения и работы еще более чем достаточно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин, Ибрахим Раиси (в центре) и Реджеп Тайип Эрдоган (справа) во время встречи в Астанинском формате. 19 июля 2022 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин, Ибрахим Раиси (в центре) и Реджеп Тайип Эрдоган (справа) во время встречи в Астанинском формате. 19 июля 2022 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы решили официально объявить 20-ю международную встречу по Сирии последней в рамках астанинского формата. Мы предложили включить это решение в совместное заявление»,— заявил в среду замминистра иностранных дел Казахстана Канат Тумыш во время пленарного заседания, которое традиционно проходило в последний день переговоров по Сирии в Астане.

Это выступление стало неожиданным для участников встречи, включая и делегации стран—гарантов астанинского формата — России, Турции и Ирана. В подготовленном и согласованном ими перед пленарным заседанием итоговом заявлении говорилось среди прочего о планах провести следующую встречу по Сирии во второй половине 2023 года в Астане. После заявления господина Тумыша слова «в Астане» пришлось убирать.

Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев предложил (видимо, не желая раздувать скандал) не искать никакой политической подоплеки. «Я считаю, что это больше технический момент»,— сказал он журналистам. Но осталось загадкой, почему в таком случае хозяева встречи за два дня не нашли времени предупредить, что больше не смогут предоставлять площадку для переговоров.

Уже после окончания пленарного заседания МИД Казахстана выпустил заявление, в котором попытался аргументировать решение. Утверждается, что первоначальные задачи, которые ставились перед участниками астанинских встреч — создание зон деэскалации, прекращение кровопролития между конфликтующими сторонами и сокращение человеческих жертв, «полностью реализованы». Подчеркивается также, что постепенный выход Сирии из изоляции в регионе (возвращение сирийцев в Лигу арабских государств, начало нормализации отношений между Дамаском и Анкарой) можно рассматривать как «знак того, что астанинский процесс с честью справился со своей задачей».

Однако российские дипломаты с такой постановкой вопроса не согласились.

«Процесс, на мой взгляд, далеко не завершен. Еще много дел, непростых. Мы, все участники встреч, полны решимости продолжать конструктивно взаимодействовать, достигать взаимоприемлемых решений по крайне важным вопросам, от которых зависит стабильность не только в Сирии, но и на всем Ближнем Востоке»,— сказал замминистра иностранных дел Михаил Богданов.

В свою очередь, Александр Лаврентьев добавил, что «работы очень-очень много», причем на самых разных направлениях. Дипломат также заверил, что она продолжится, как только будет подобрана соответствующая площадка, и место переговоров здесь не имеет решающего значения.

Идея создания формата, в рамках которого мог бы идти диалог между официальным Дамаском и теми, кто определяет ситуацию на земле (то есть группировками сирийской вооруженной оппозиции), появилась в конце 2016 года. Это стало возможным после того, как Москва и Анкара смогли разрешить возникшие между ними противоречия из-за сбитого над Сирией российского самолета. На тот момент той или иной степенью влияния на сирийские группировки обладали Турция, Катар, Саудовская Аравия и США. Москва пыталась договориться с Вашингтоном, но ничего не вышло, в итоге появился союз с Анкарой и Тегераном, который выступал на стороне Дамаска. Нейтральную площадку для непрямых переговоров делегаций правительства и оппозиции Сирии при посредничестве трех стран-гарантов — России, Турции и Ирана — предложил Казахстан. Первая встреча состоялась в январе 2017 года, формат получил название «астанинский» по месту проведения переговоров. Изначально в качестве наблюдателей в столицу Казахстана приезжали и американцы, но затем их участие прекратилось. В роли наблюдателей сегодня выступают Ливан, Иордания и Ирак. На встречах также всегда присутствуют делегации ООН и Международного комитета Красного Креста.

Казахстан был очень удобной нейтральной площадкой и никогда не вмешивался в переговоры. Непросто будет найти аналогичное место, где одновременно смогут находиться представители и оппозиции, и Дамаска. Так, к примеру, уже больше года не находится замена Женеве, где собиралась рабочая группа Конституционного комитета по Сирии. Проблема возникла из-за того, что приезд туда российских дипломатов, наблюдавших вместе с партнерами по «Астане» за этими встречами, оказался затруднен после начала украинского конфликта. Новой площадки, устраивающей всех, пока так и не нашли, хотя Александр Лаврентьев выразил в среду надежду, что работа Конституционного комитета будет возобновлена и девятая сессия пройдет «по крайней мере в течение ближайших двух месяцев».

По словам информированных источников “Ъ”, возможность отказа Астаны от предоставления площадки участникам переговоров обсуждалась и раньше. В итоге казахстанские власти сочли, что уже получили свои бонусы как посредники и больше им из этого извлечь нечего. И действительно, в последние годы особых подвижек от взаимодействия непосредственно по линии «вооруженная оппозиция —Дамаск» не было. Все вопросы и так в основном решаются через государства-гаранты или же через арабские страны, в первую очередь ОАЭ и Саудовскую Аравию, которые теперь активно сотрудничают с Дамаском.

А вот риски для Астаны были велики — особенно учитывая вероятность ее превращения в постоянную площадку не только для встреч оппозиции и делегации Дамаска, но и для переговоров между Сирией и Турцией. А именно так и было на этот раз — два переговорных трека шли одновременно.

Напомним, что нормализация отношений между властями Турции и Сирии активно идет при посредничестве России и Ирана. Состоялось уже два раунда переговоров на уровне министров обороны и руководителей спецслужб четырех стран, а также по одной встрече заместителей министров иностранных дел и, собственно, самих глав МИДов. Сейчас, по словам, Александра Лаврентьева, идет работа над «дорожной картой» турецко-сирийского урегулирования, которая должна быть представлена президентам двух стран. И если на этом направлении все удастся, то и оппозиции ничего не останется, как стать более гибкой, учитывая, что почти все ее покровители теперь общаются с Дамаском. Впрочем, как сказали “Ъ” источники, знакомые с ходом переговоров, согласия по «дорожной карте» пока нет.

На этом фоне Александр Лаврентьев отметил, что участников астанинского формата очень сильно тревожит реакция США и Европы на процесс нормализации отношений Дамаска с арабскими странами и Турцией. Запад, по словам российского дипломата, видит в этом прежде всего легитимизацию режима Башара Асада, притом что перспективы политического урегулирования в Сирии по-прежнему туманны. Господин Лаврентьев также напомнил, что в Конгресс США был внесен законопроект, подразумевающий запрет американским властям признавать Башара Асада законным президентом Сирии. Предполагается, что этот документ станет предупреждением для других стран, которые сейчас восстанавливают отношения с Дамаском. Вероятно, учитывая в том числе и этот фактор, в Астане и приняли столь неожиданное решение.

Марианна Беленькая; Александр Константинов, Астана