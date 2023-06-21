До 2025 года на аукционы выставят крупные месторождения газа Нурминской группы в ЯНАО

Крупные газовые месторождения Нурминской группы в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) выставят на аукционы в 2023-2025 году. Об этом сказано в программе лицензирования участков недр углеводородного сырья в Арктической зоне РФ на период до 2035 года, опубликованной на сайте Министерства природы России.

По данным документа, ресурсная база месторождений программы может потенциально обеспечить загрузку Северного морского пути.

В Нурминскую группу входят месторождения Ростовцевское (223,4 млрд куб. м газа и 0,7 млн т нефти), Нурминское (84 млрд куб. м газа и 61 млн т нефти) и Среднеямальское (65,3 млрд куб. м газа и 2,1 млн т нефти), расположенные на полуострове Ямал. Суммарные запасы газа по Нурминской группе составляют 372,4 млрд куб. м газа и 64 млн т нефти.

Согласно программе, «перспективными в ЯНАО являются следующие месторождения» газа:

Пангодинское (запас 39,8 млрд куб. м),

Восточно-Юбилейное (8,1 млрд куб. м),

Толькинское (5,0 млрд куб. м), Пиричейское (4,8 млрд куб. м),

Байдарацкое (4,3 млрд куб. м).

Нефти:

Лензитское (запас 11,8 млн т),

Верхнехарловское (7,5 млн т),

Мангазейское (6,3 млн т),

Промысловое (4,5 млн т).

Глава Минприроды РФ Александр Козлов 14 июня утвердил программы лицензирования участков недр углеводородного сырья и твердых полезных ископаемых в Арктике до 2035 года. В них включены 176 месторождений, из которых 6 — углеводородное сырье и 170 — твердые полезные ископаемые.

Северный морской путь — кратчайший морской путь между Европейской частью России и Дальним Востоком. Законодательством РФ определен как «исторически сложившаяся национальная единая транспортная коммуникация России в Арктике». Проходит по морям Северного Ледовитого океана (Карскому, Лаптевых, Восточно-Сибирскому, Чукотскому). Северный морской путь обслуживает порты Арктики и крупных рек Сибири (ввоз топлива, оборудования, продовольствия; вывоз леса, полезных ископаемых). Длина Севморпути — 5,6 тыс. км.

Напомним, «Газпром нефть» и «Роснефть» конкурируют за крупные нефтегазоконденсатные месторождения Нурминской группы в ЯНАО.

Полина Хабарова

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