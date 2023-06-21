До 2025 года на аукционы выставят крупные месторождения газа Нурминской группы в ЯНАО

Крупные газовые месторождения Нурминской группы в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) выставят на аукционы в 2023-2025 году. Об этом сказано в программе лицензирования участков недр углеводородного сырья в Арктической зоне РФ на период до 2035 года, опубликованной на сайте Министерства природы России.
По данным документа, ресурсная база месторождений программы может потенциально обеспечить загрузку Северного морского пути.
В Нурминскую группу входят месторождения Ростовцевское (223,4 млрд куб. м газа и 0,7 млн т нефти), Нурминское (84 млрд куб. м газа и 61 млн т нефти) и Среднеямальское (65,3 млрд куб. м газа и 2,1 млн т нефти), расположенные на полуострове Ямал. Суммарные запасы газа по Нурминской группе составляют 372,4 млрд куб. м газа и 64 млн т нефти.
Согласно программе, «перспективными в ЯНАО являются следующие месторождения» газа:
- Пангодинское (запас 39,8 млрд куб. м),
- Восточно-Юбилейное (8,1 млрд куб. м),
- Толькинское (5,0 млрд куб. м), Пиричейское (4,8 млрд куб. м),
- Байдарацкое (4,3 млрд куб. м).
Нефти:
- Лензитское (запас 11,8 млн т),
- Верхнехарловское (7,5 млн т),
- Мангазейское (6,3 млн т),
- Промысловое (4,5 млн т).
Глава Минприроды РФ Александр Козлов 14 июня утвердил программы лицензирования участков недр углеводородного сырья и твердых полезных ископаемых в Арктике до 2035 года. В них включены 176 месторождений, из которых 6 — углеводородное сырье и 170 — твердые полезные ископаемые.
Северный морской путь — кратчайший морской путь между Европейской частью России и Дальним Востоком. Законодательством РФ определен как «исторически сложившаяся национальная единая транспортная коммуникация России в Арктике». Проходит по морям Северного Ледовитого океана (Карскому, Лаптевых, Восточно-Сибирскому, Чукотскому). Северный морской путь обслуживает порты Арктики и крупных рек Сибири (ввоз топлива, оборудования, продовольствия; вывоз леса, полезных ископаемых). Длина Севморпути — 5,6 тыс. км.
Напомним, «Газпром нефть» и «Роснефть» конкурируют за крупные нефтегазоконденсатные месторождения Нурминской группы в ЯНАО.