Многодетный отец из Воронежской области погиб в ходе военной операции на Украине

Отец шестерых девочек из Эртильского района Воронежской области погиб в ходе специальной военной операции на территории Украины. Об этом сообщил в своем telegram-канале губернатор Александр Гусев. Глава региона отметил, что погибший служил в частной военной, не упоминая названия ЧВК и не раскрывая имени бойца.

Губернатор добавил, что супруга погибшего попросила у местных властей помощи с ремонтом крыши дома и бурением скважены для воды, а также с покупкой компьютера для детей. «Все сделаем»,— заверил господин Гусев.

Алина Морозова

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